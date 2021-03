Luka Doncic, un crossover de toute beauté pour casser les chevilles de Paul George

Il y a des soirs où Luka Doncic est impossible à contenir, même avec tous les efforts du monde. Les Los Angeles Clippers, qui ne manquent pourtant pas de défenseurs coriaces, en font fait les frais hier soir. Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris ou Nicolas Batum, ça n’a rien changé. Le Slovène s’est régalé pour finir avec 42 points, menant ainsi les Dallas Mavericks à la victoire (105-89).

« Je pense que nous avons fait du bon boulot en défense dans l’ensemble. Mais Luka nous a malmené », confiait Tyronn Lue.

Illustration de l’insolence et de la domination de Luka Doncic, ce crossover sur PG pour conclure sa soirée. Un dribble dans le dos qui a envoyé l’ailier All-Star au sol.

« Je ne vais rien dire sur Paul George parce qu’il a peut-être glissé mais Luka est un joueur incroyable », commentait Rick Carlisle. « Il a la capacité à faire ce genre d’action qui sont vraiment spéciales. » « Je pense que nous avons très bien défendu », ajoutait pour sa part George. « Ils ont mis des tirs très, très difficiles. »

(Des mauvais tirs ?)

George ne l'a pas mal pris et il a même enlacé son adversaire après la partie, en guise de respect. En tout cas ces moves là font tout le charme de Luka Doncic, un attaquant technique et intelligent qui met à mal ses vis-à-vis. Et quand il est en réussite comme hier soir, il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est laisser passer l’orage et espérer que ses coéquipiers ne soient pas au niveau.

CQFR : Harden fabuleux, Doncic sèche les Clippers, Morant tue Miami