Luka Doncic pousse un coup de gueule, 5 défaites de suite pour Dallas

Mais que se passe-t-il avec les Dallas Mavericks ? Alors qu’ils devaient passer un cap cette saison, ils sont pour l’instant en grandes difficultés. La franchise texane a perdu 8 de ses 10 derniers matches. Elle a même concédé une cinquième défaite de rang en s’inclinant contre les Phoenix Suns hier soir (105-111). Et Luka Doncic est frustré.

« Franchement, ça donne l’impression que l’on s’en fout de perdre ou gagner, notre niveau d’efforts est terrible », déclarait le Slovène… lors du match précédent, un revers contre le Jazz. « Je ne me suis jamais senti comme ça. Il faut que l’on fasse quelque chose parce que ça ne va pas. » « On a besoin de plus d’énergie, plus d’efforts. Se jeter sur chaque ballon, faire les écrans-retards. »

Luka Doncic se décarcasse et compile plus de 27 points, 9 rebonds et 9 passes depuis le coup d’envoi de la saison. Mais son pourcentage à trois-points est en baisse : 29% à trois-points. Il manque aussi de soutien. Kristaps Porzingis rate plusieurs matches et les Mavericks ont été fortement impactés par le COVID-19.

Pour l’instant, les Mavericks occupent la treizième place de la Conférence Ouest avec 8 victoires en 20 rencontres.

