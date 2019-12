Les Dallas Mavericks prévoient d’avoir Luka Doncic de retour ce soir. C'était évoqué hier, ça se précise désormais. Blessé à la cheville depuis le 14 décembre, la pépite slovène pourrait rejouer contre les San Antonio Spurs ce jeudi. C’est ce qu’envisagent les Mavs selon Tim MacMahon d’ESPN, même s’il est officiellement listé comme « questionnable ».

Sources: The Mavs are planning for Luka Doncic to make his return from a sprained right ankle tonight against the Spurs. He has missed last four games and is officially listed as questionable.

