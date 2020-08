Luka Doncic a réalisé une performance monstrueuse. Lors de la victoire des Dallas Mavericks face aux Milwaukee Bucks (136-132), le Slovène a été essentiel. Avec 36 points, 19 passes décisives et 14 rebonds, le meneur de la franchise texane a réalisé son 17ème triple-double de la saison. L'un de ses plus impressionnants. L'un de ses plus spectaculaires. Car sur cette partie, le jeune talent de 21 ans a fait le show. Avec des actions de grande classe, à l'image de sa passe pour Maxi Kleber en prolongation. Sous le charme de star, l'entraîneur de Dallas Rick Carlisle l'a encensé devant les médias.

"Il sait où les autres joueurs se trouvent, et pas seulement en attaque, mais aussi en défense. Il s'agit d'un signe, c'est un savant. J'ai joué avec Larry Bird, il pouvait voir les choses de la même manière. J'ai aussi eu le privilège de diriger Jason Kidd. Il avait lui aussi cette capacité. Et je peux le dire, Luka a été construit dans le même moule", a apprécié Rick Carlisle face à la presse.

Luka Doncic : le talent, le show, la classe…

Un bel hommage pour Luka Doncic. A lui désormais de se montrer à la hauteur d'une telle comparaison sur la suite de sa carrière...