Luka Doncic, encore un chiffre pour illustrer son début de carrière incroyable

22 points, 12 rebonds et 12 passes. Et voilà que Luka Doncic menait une fois de plus les Dallas Mavericks vers la victoire (115-104 contre les San Antonio Spurs) hier soir. Avec donc un nouveau triple-double à la clé. Déjà le 33ème de sa jeune carrière. Il se classe désormais à la onzième place de l’Histoire dans cette catégorie spécifique, à égalité avec Bob Cousy.

Luka Doncic has the 33rd triple-double of his career. That ties Bob Cousy for 11th on the all-time list.

Luka has played 166 total games 😱 pic.twitter.com/TubYeG32gV

— SportsCenter (@SportsCenter) March 11, 2021