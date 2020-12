Luke Kennard verrouillé par les Clippers, un shooteur ça coûte cher…

Les Los Angeles Clippers viennent clairement d'indiquer à Luke Kennard qu'ils le considéraient comme une pièce importante de leur avenir. Dans une équipe qui manque de shooteurs purs, l'ancien joueur des Detroit Pistons, arrivé durant l'intersaison via un trade avec Detroit et Brooklyn, aura un rôle important. C'est ce que reflète le montant un peu étonnant que les Clippers ont accepté de lui donner au moment de lui faire signer sa prolongation de contrat lundi.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Luke Kennard s'est engagé pour 4 ans et 64 millions de dollars avec les Clippers. Dans les faits, seuls 56 millions sont garantis, les 8 autres millions devant être déverrouillés par l'ancien Dukie par des accomplissements dont on ignore encore le détail.

Kennard semblait lancé vers la meilleure saison de sa jeune carrière avec 15.8 points, 4.1 passes et 3.5 rebonds de moyenne à presque 40% à 3 points, avant de se blesser et de ne pas être en mesure de disputer plus de 28 matches à cause d'une blessure.

Le joueur de 24 ans devrait avoir un temps de jeu assez conséquent sur les postes 2 et 3 chez les Los Angeles Clippers cette saison. Tyronn Lue, qui avait oublié le nom de sa nouvelle recrue à la reprise, espèrera que Luke Kennard shoote encore autour des 40% à 3 points comme depuis qu'il est arrivé en NBA en 2017. Il avait été drafté par les Pistons en 12e position.