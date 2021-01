Magic Johnson cite un candidat très inattendu pour le MVP !

On aime bien se moquer des tweets de Magic Johnson, souvent d'une banalité et d'un ennui à peine croyables. Il arrive, de temps en temps, que le légendaire meneur des Los Angeles Lakers affiche une opinion moins conforme à la norme. Comme s'il avait eu besoin de réagir à notre top 5 du MVP de jeudi, Magic a dévoilé le nom des cinq joueurs qui, selon lui, étaient les plus crédibles pour succéder à Giannis Antetokounmpo.

Bon, quand on dit que son avis diffère un peu de la majorité, ce n'est pas complètement vrai. Quatre des cinq noms qu'il a cités sont des évidences et étaient justement présents dans notre top 5 : LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic et Joel Embiid. Quatre stars qui ont effectivement démarré la saison en fanfare. Mais là où notre vote interne avait débouché sur une cinquième place pour Paul George, auteur d'un départ canon avec les Clippers, Magic Johnson a joué la carte de l'originalité.

MVP Race Vol.1 : Qui est le mieux placé pour détrôner Giannis ?

Le membre de la Dream Team et éphémère président des Lakers n'a pas non plus inclus Giannis Antetokounmpo, 6e chez nous, Luka Doncic, 7e, ou un joueur cité dans nos mentions honorables comme Jayson Tatum, Stephen Curry, Anthony Davis, Kawhi Leonard ou Domantas Sabonis. Mais plutôt un lieutenant, même s'il joue effectivement à un niveau magnifique depuis l'entame de la saison : Jaylen Brown des Boston Celtics.

Avec les Celtics, Brown tourne pour le moment à 25.8 points, 5.8 rebonds à 51.8% d'adresse et presque 40% à 3 points. Le voilà sur les bases de la meilleure saison de sa relativement jeune carrière en NBA. Néanmoins, Jaylen Brown n'est pas fréquemment cité parmi les candidats au MVP, puisque la majorité des gens le voient, assez logiquement, comme un excellent numéro 2 derrière Jayson Tatum.

On n'est donc pas d'accord avec Magic Johnson, mais on salue l'originalité.