Magic Johnson, son plaidoyer en faveur d’un LeBron James MVP

Dans la course au MVP, Magic Johnson a dévoilé ses arguments en faveur d'un sacre de l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James.

La NBA a décidé de ne pas prendre en compte les matches dans la bulle pour décerner les trophées individuels. Ainsi, pour la course au MVP, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux grands favoris, seront jugés sur leurs performances d'octobre en mars. Sur le papier, l'ailier des Milwaukee Bucks s'impose comme le choix logique. En effet, le Greek Freak dispose de meilleures statistiques individuelles et son équipe a le meilleur bilan de la Ligue. Pour autant, Magic Johnson continue lui de militer pour la star des Los Angeles Lakers. De passage sur ESPN, l'ancien boss des Angelenos a affiché ses arguments en faveur du King.

"LeBron a un impact sur le jeu de tellement de manières, et cette année il tourne quasiment en triple-double. Et ensuite, vous pensez à quel point il a été bon défensivement. Et enfin, il a aussi été un leader incroyable.

Il a vraiment rassemblé les gars de son équipe. LeBron se trouve lui-même en mission. Il veut montrer aux gens qu'il peut aller de Cleveland aux Lakers et gagner un titre. Surtout avec l'histoire chez les Lakers.

Je trouve que LeBron a eu une saison incroyable et a permis à Anthony Davis de passer un cap dans son jeu. Il m'a impressionné. Après bien sûr, Giannis a aussi eu une saison dingue. Je ne serais pas surpris de le voir nommé MVP. Mais pour moi, LeBron James a gagné ce titre", a fait savoir Magic Johnson.

A 35 ans, LeBron James a été effectivement incroyable avec les Lakers. Mais Giannis Antetokounmpo a été également très fort. Assez pour réaliser le back-to-back ? Très probablement, même si Magic Johnson a donc un avis différent.