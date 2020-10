Les Knicks ont-ils enfin trouvé une franchise prête à récupérer Dennis Smith Jr ?

Les New York Knicks ont tenté de faire venir Dennis Smith Jr en cours de saison dernière, dans le cadre du transfert qui envoyait Kristaps Porzingis aux Dallas Mavericks. On sentait que ça ne fonctionnerait pas – malgré le potentiel du jeune homme – et ça s’est confirmé depuis. Le meneur a d’abord fait des statistiques dans le vide avant de claquer une saison fantomatique. Seulement 5,5 points de moyenne en 34 matches. Clairement, ça ne va pas marcher. Et voilà que les dirigeants cherchent désormais à trouver un repreneur. Selon le New York Post, il y a enfin une franchise qui pourrait se montrer intéressée. Il s’agit du Orlando Magic.

Les Floridiens seraient prêts à prendre en charge Dennis Smith Jr. Notamment si c’est dans le cadre d’un échange plus vaste qui impliquerait un swap des picks à venir des deux équipes. Le Magic piocherait en 8 à la place des Knicks et ces derniers hériteraient du choix 15 d’Orlando.

En plus de récupérer un jeune considéré comme prometteur il n’y a pas si longtemps, le Magic piocherait donc plus haut à la draft. Mais on suppose que d’autres joueurs ou assets seraient concernés en cas de transfert.

Les Knicks prêts à transférer leur 8ème choix, mais à une condition