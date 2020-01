Les maillots NBA les plus vendus depuis le mois d'octobre dernier sont ceux de LeBron James et des Los Angeles Lakers. Il y a quelques surprises ensuite.

La NBA a communiqué les résultats des ventes de maillots via le NBA Store depuis le début de la saison. Pour la première fois depuis cinq ans, Stephen Curry sort du top 2, sans doute en raison de sa blessure. C'est à nouveau LeBron James qui est le meilleur "vendeur", devant Giannis Antetokounmpo, nouveau dauphin. La dernière fois que Curry et James n'étaient pas ensemble aux deux premières places remonte à 2014, lorsque Kobe Bryant était juste derrièr le "King".

Jayson Tatum fait un bond assez fou au 4e rang, lui qui n'était que 15e à la fin de la saison dernière. L'ailier des Celtics devance ainsi James Harden et Luka Doncic, que l'on pouvait penser plus populaires.

En ce qui concerne les équipes, les Lakers et les Celtics devancent tout le monde, les Warriors passant de la 2e à la 6e place, devancés par Philadelphie, Toronto et Milwaukee. On notera que l'arrivée de Kawhi Leonard et Paul George ne permet pour le moment pas aux Los Angeles Clippers d'être dans le top 10.

Les 15 maillots NBA les plus vendus du moment

1. LeBron James, Los Angeles Lakers

2. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

3. Stephen Curry, Golden State Warriors

4. Jayson Tatum, Boston Celtics

5. James Harden, Houston Rockets

6. Luka Dončić, Dallas Mavericks

7. Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers

8. Anthony Davis, Los Angeles Lakers

9. Joel Embiid, Philadelphia 76ers

10. Kyrie Irving, Brooklyn Nets

11. Ben Simmons, Philadelphia 76ers

12. Kevin Durant, Brooklyn Nets

13. Russell Westbrook, Houston Rockets

14. Kemba Walker, Boston Celtics

15. Zion Williamson, New Orleans Pelicans

Les 10 maillots NBA d'équipes les plus vendus

1. Los Angeles Lakers

2. Boston Celtics

3. Philadelphia 76ers

4. Toronto Raptors

5. Milwaukee Bucks

6. Golden State Warriors

7. Houston Rockets

8. Chicago Bulls

9. Miami Heat

10. Brooklyn Nets