Mais comment les Nuggets ont-ils fait pour foirer cette action décisive ?!

Parfois, la fatigue peut vous faire perdre toute lucidité en fin de match et provoquer un court-circuit cérébral. C'est ce qui est malheureusement arrivé à Jamal Murray et aux Denver Nuggets cette nuit. Alors qu'ils avaient une occasion en or de pousser les Washington Wizards en prolongation, les joueurs de Mike Malone ont connu un magnifique craquage.

Menés de deux points en toute fin de partie, les Nuggets se sont retrouvés avec la balle en matin pour négocier une contre-attaque quasiment à 4 contre 1 - Bradley Beal jouait le rôle de Tom Hanks dans "Seul au Monde" - et assurer la prolongation. La suite est... douloureuse. Voici comment se sont déroulés les 8 secondes qui ont semblé être une éternité pour les fans de Denver.

Nuggets have a 3 on 1 fast break down 2 in the final seconds and **FART NOISE** pic.twitter.com/sq7RUZU458 — Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) February 26, 2021

Jamal Murray remonte le terrain à toute allure et n'a plus qu'à servir l'un de ses camarades venus avec lui. Michael Porter Jr se décale vers la droite (un peu trop au large ?), alors que Monte Morris et Facundo Campazzo sont un petit mètre derrière, lancés à bonne allure. Désorienté par le choix à effectuer, Murray stoppe sa course et laisse Beal revenir et le gêner. Derrière, le Canadien envoie une passe-saucisse difficile à maîtriser pour l'Argentin juste derrière la ligne à 3 points.

"Facu" a beau être un magicien, il ne reste qu'une seconde à jouer et il n'a pas le temps d'aller au cercle. Son shoot ne fait pas mouche, loin de là. C'est la stupeur et l'incompréhension dans les rangs des Nuggets.

Jamal Murray a endossé la responsabilité de la mauvaise exécution de cette dernière action.

"Pour les fans des Nuggets : c'est de ma faute. On passe au suivant. Continuez de nous soutenir !", a tweeté Murray

La séance vidéo matinale risque quand même de piquer très fort...