Rookie de l'année en 2017 alors même qu'il avait été drafté au 2e tour, Malcolm Brogdon est ce type de joueur dont les équipes et les coachs raffolent. Très propre avec un QI basket élevé, adroit de loin, défenseur correct, il a fait les beaux jours des Bucks jusqu'à cet été. On ne pouvait que s'attendre à une prolongation dans le Wisconsin. Mais les dirigeants ont eu des choix à faire, notamment en prolongeant Brook Lopez et en filant le max à Khris Middleton, devenu All-Star l'an passé. Et Malcolm Brogdon a finalement pris la direction des Pacers qui lui ont offert un deal de 85 millions sur 4 ans ainsi que plus de responsabilités.

De retour cette nuit à Milwaukee, l'arrière-meneur s'est complètement troué avec 10 points à 5/19 et 5 balles perdues. Mais surtout, ce sont ses déclarations d'avant-match qui ont retenu l'attention. Brogdon est revenu sur son départ et en a profité pour envoyer une petite pique à son ancienne direction.

"J'ai pensé à partir une semaine avant l'ouverture du marché. J'avais cette bonne intuition qui me disait que les choses ne fonctionneraient pas et n'iraient pas dans la direction dans laquelle je souhaitais. J'ai alors commencé à changer mon état d'esprit, identifié les autres équipes et me préparer. J'aurais adoré jouer pour cette équipe, si jamais elle avait voulu de moi. S'ils m'avaient considéré comme les Pacers l'ont fait... C'est tout ce que je peux dire".

À ce prix-là, il aurait été compliqué pour les Bucks de le conserver sans se bloquer financièrement, surtout qu'il faudra sortir le chéquier pour Giannis Antetokounmpo dans un ou deux ans. Il était free agent protégé et Indiana a proposé gros pour ne pas que Milwaukee s'aligne.