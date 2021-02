Manu Key, fondateur de la Mafia K’1 Fry et coach de basket, se livre dans les Liens Sacrés

Architecte des plans de jeu lorsqu'il se trouve entre les 4 lignes d'un terrain de Basket ou MC à la fois créatif et dénicheur de talents du Rap français formant l'axe Orly-Choisy-Vitry, Manu Key est avant tout un homme qui fédère. Fondateur de la célèbre et charismatique "Mafia K'1 Fry", powerhouse du Rap hexagonal, il se livre aujourd'hui dans une œuvre autobiographique "Les Liens Sacrés" éditée chez Faces Cachées.

Toujours armé d'une plume, c'est au travers d'un livre aux révélations poignantes qu'il nous plonge sans filtre dans son univers familial. On y découvre son amour inconditionnel pour le basket au même titre que le Rap. De l'ascension d'un MC précurseur, en passant par ses rencontres à la naissance de collectifs incontournables du Rap français tels que Different Teep et Ideal J, Manu Key lève le voile sur l'émergence de la Dynastie Mafia K'1 Fry. Au travers de différents actes, souvent nommés par les titres phares de ce squad légendaire du Hip-Hop français, le Rappeur d'Orly propose une immersion dans un univers palpitant qui juxtapose fraternité, créativité, Industrie musicale, Streetlife et Basket. Cet ouvrage s'apparente à une bible articulée de manière originale qui révèle un pan d'histoire du Rap français.

Les Liens Sacrés mettent en lumière les moments forts qui lui ont permis de se définir mais aussi de cimenter sa relation avec ses frères d'armes. On découvre ces derniers, avec qui il a tout partagé tels que DJ Mehdi (Paix à âme), Kery James, Rohff ou encore Hammadoun Sidibé le fondateur du QUAI 54 pour ne citer qu'eux. Ils permettent de mettre en lumière non seulement les dessous de l'industrie du Rap, mais aussi l'évolution d'un nombre incalculable d'artistes de leurs débuts à leur statut d'icônes. C'est une véritable fresque sociologique que nous dépeint Manu Key pour nous offrir une vue d'ensemble d'une société fermée pour ne pas dire secrète.

Aujourd'hui Manu Key est assistant Coach en N1 dans la région parisienne. Il continue de vivre de ses deux passions qui ne le quittent jamais. L'architecte de la Dynastie Mafia K'1 Fry s'est même permis de sortir un son "Récit" pour accompagner l'arrivée des "Les Liens Sacrés" dans les bacs. Amateurs de Hip-Hop français, n'hésitez pas à vous procurer notre coup de cœur du moment aux anecdotes et révélations qui valent le détour. Disponible chez tous les libraires alors n'attendez plus !