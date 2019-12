Marc Gasol absent plusieurs semaines, les Raptors décimés…

Les Toronto Raptors ne sont pas épargnés par les blessures. Touché au genou droit, Fred VanVleet se trouve actuellement à l'infirmerie. Mais le meneur a été rejoint par plusieurs de ses partenaires. En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'intérieur de la franchise canadienne Marc Gasol va rater plusieurs semaines de compétition. Face aux Detroit Pistons (122-99) jeudi, l'Espagnol a été victime d'une élongation aux ischio-jambiers. Malgré un rôle plus réduit cette saison, Gasol reste précieux pour les Raptors. En défense, le vétéran donne le ton et reste capable de briller sur des matches importants.

Surtout que dans le même temps, Toronto se retrouve également privé de Pascal Siakam et de Norman Powell ! Pour le moment, les deux hommes ont été annoncés absents "jusqu'à nouvel ordre". Le Camerounais souffre de l'aine après une mauvaise chute. De son côté, l'arrière a été touché à l'épaule gauche lors d'un contact avec Blake Griffin. Pour les Raptors, ces nombreuses blessures risquent d'être difficiles à surmonter. Sans Marc Gasol, le coach de Toronto Nick Nurse risque notamment de s'appuyer sur Serge Ibaka et Chris Boucher. A eux de saisir cette opportunité et de maintenir les champions NBA en titre à flot.