Marc Gasol est une valise. Non pas parce qu’il est grand et carré. C’est une valise parce qu’il peut aider les Los Angeles Lakers à voyager. Voyager loin. En playoffs bien sûr. Une assurance lors des duels de costauds de la Conférence Ouest. Les Nikola Jokic. Jusuf Nurkic. Ou encore Karl-Anthony Towns. L’intérieur des Minnesota Timberwolves n’était pas présent hier pour le duel contre les champions en titre.

Mais la mission du géant espagnol restait la même. Protéger le cercle, diriger la défense, créer du jeu et étirer les lignes. Un rôle qu’il remplissait à moitié depuis le coup d’envoi de la saison. Un peu largué, et c’est un euphémisme, l’ancien joueur des Toronto Raptors était inexistant ou presque lors des deux premiers matches des Lakers.

Un zéro pointé en ouverture contre les Clippers puis 2 points (avec 9 rebonds) lors de la victoire contre les Mavericks. Puis il s’est enfin réveillé hier soir. Marc Gasol a compilé 12 points, 7 rebonds et 8 passes sans rater un tir avec notamment 3 sur 3 derrière l’arc à trois-points. Et aussi 4 blocks. Le tout en 21 minutes. Exactement le type de prestation attendue aux Lakers. Sa vision du jeu reste phénoménale pour un joueur de cette taille et de ce gabarit.

« Marc a la même philosophie de jeu que moi. On a des gars qui veulent faire le bon choix, la bonne passe », remarque LeBron James.

Marc Gasol ne jouera pas aussi bien tous les soirs. Au contraire, il y en aura de nombreux matches sans, où le Barcelonais déambule sur les parquets sans avoir un vrai impact. Mais peu importe. Parce que cette performance rappelle qu’il a encore du jus pour sortir une belle prestation de temps en temps. Et notamment en playoffs, quand il deviendra vraiment important.

