Marc Gasol, les Raptors confrontés à une très grosse concurrence !

Les Toronto Raptors ont connu un sérieux coup dur. En effet, Serge Ibaka a décidé de mettre les voiles pour les Los Angeles Clippers. Et désormais, la franchise canadienne s'active pour retenir Marc Gasol. Egalement libre sur cette Free Agency, l'intérieur suscite de nombreux intérêts chez des prétendants au titre NBA.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Raptors font le maximum pour convaincre l'Espagnol de rempiler. Et même si Toronto a l'avantage de pouvoir lui proposer un plus gros chèque, la concurrence s'annonce rude sur ce dossier.

Tout d'abord, les Golden State Warriors se trouvent visiblement dans la course. A la recherche d'un intérieur expérimenté, les Dubs ont désigné Gasol comme une priorité. Avec la blessure de Klay Thompson, Golden State a demandé une enveloppe supplémentaire à la NBA. Ils pourraient ainsi avoir 9,3 millions de dollars à lui offrir.

Another Western Conference team showing interest in signing Marc Gasol, sources tell ESPN: Golden State. https://t.co/L2uGswJn82

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020