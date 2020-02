Marcin Gortat n'était plus exactement le genre de pivot que les franchises s'arrachaient. Le Polonais n'a pas trouvé de contrat en NBA malgré son joli CV et il a annoncé dimanche sa retraite du monde professionnel au media de son pays TVP. Gortat, 35 ans, a joué 12 ans en NBA, d'abord comme back up de Dwight Howard au Orlando Magic, puis dans trois autres franchises où ses qualités lui ont fréquemment permis d'être titulaire pendant trois ans aux Phoenix Suns, puis cinq ans aux Washington Wizards, avec lesquels il a disputé trois fois les playoffs. Sa dernière aventure aux Los Angeles Clippers, qui ne l'ont pas conservé et l'ont coupé en février 2019, aura été moins probante.

Marcin Gortat a d'ores et déjà reçu des messages d'anciens coéquipiers sur les réseaux pour saluer son professionnalisme et sa personnalité.

Les stats de Marcin Gortat en NBA