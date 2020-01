Les Los Angeles Clippers sont troisièmes de la Conférence Ouest. Mais ils ont connu quelques moments délicats et ne seraient pas contre l'idée de renforcer l'effectif en vue des playoffs. Selon Ian Begley, la franchise californienne aurait ciblé Marcus Morris. L'ailier vétéran des New York Knicks est en fin de contrat et les dirigeants de Manhattan sont susceptibles de l'échanger afin de ne pas le perdre sans contrepartie à la prochaine intersaison. Néanmoins, le journaliste insiste aussi sur le fait que les Knicks et Morris sont ouverts à la possibilité de signer un nouveau deal plus long pendant l'été.

Les Clippers ont quelques assets comme le jeune Jerome Robinson, voire Ivica Zubac. Mo Harkless peut compléter un package pour respecter l'équilibre des salaires transférés.

Marcus Morris s'était engagé pour une saison et 15 millions de dollars avec les Knicks en juillet 2019. Il tourne à plus de 19 points et 5 rebonds de moyenne cette saison.