Marcus Morris continue d’intéresser plusieurs candidats au titre

Les Knicks vont mieux ces derniers temps. Mais ils restent toujours à six matches d'Orlando, 8e. Les prochaines semaines vont être déterminantes pour savoir si NY peut se rapprocher des playoffs, ce qui serait déjà un bel exploit vu les circonstances. Mais pour le moment, l'heure est aux spéculations avec plusieurs joueurs sur le départ. Tout le monde serait un siège éjectable sauf Mitchell Robinson et RJ Barrett. Sportivement, Marcus Morris représente la meilleure arme des new-yorkais pour un trade. L'ancien Celtic est sur ses meilleurs chiffres en carrière, avec notamment 18,5 points et plus de 45% à trois points.

On avait déjà évoqué un intérêt des Los Angeles Clippers qui voulaient le récupérer l'été dernier, mais une autre formation avancerait un certain intérêt dans ce dossier. Mal en points, les Sixers doivent se renforcer, en priorité derrière la ligne à trois points et à la création. C'est plus dans le premier secteur que Marcus Morris leur sera utile. Défensivement, il apporte également certaines garanties. Seulement, qui Philly voudra-t-il sacrifier pour l'obtenir ? Et surtout, ça fait un ailier (poste 3 ou 4) en plus alors qu'il faut réduire la taille de l'effectif. L'intéressé lui insiste sur le fait qu'il veuille rester à Big Apple.

Les stats de Marcus Morris