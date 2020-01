La bêtise crasse des propos de Marcus Morris après le match entre les New York Knicks et les Memphis Grizzlies risque de suivre le joueur des New York Knicks jusqu'à la fin de la saison. Morris avait évoqué Jae Crowder en ces termes après une altercation entre l'ailier du Tennessee et Elfrid Payton.

"Il est soft, très soft. Son jeu est comme celui d'une femme. Il a beaucoup de tendances féminines sur le terrain. Il floppe, jette sa tête en arrière..."

Marcus Morris s'est immédiatement excusé sur Twitter, d'abord en s'adressant à tout le monde, puis en répondant à une punchline que lui avait adressée Liz Cambage, la star des Las Vegas Aces en WNBA. L'Australienne avait tweeté : "Les 'tendances féminines' gagnent des matches par contre..."

"Je m'excuse si je t'ai offensée de quelque manière que ce soit avec ce que j'ai dit. Je respecte vraiment les femmes dans tous les aspects de la vie. On ne m'a pas élevé comme ça. Je suis un grand fan de toi et de tout ce que tu as fait pour la WNBA et le basket en général".

Cheryl Reeve, la coach des Minnesota Lynx, l'une des équipes phares de la WNBA, a réclamé que des sanctions soient prises par la NBA pour condamner la misogynie des propos de Marcus Morris.