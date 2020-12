La NBA suit le mouvement aux Etats-Unis et allège, elle aussi, sa politique concernant la consommation de marijuana. Alors que la consommation d’herbe est légalisée dans de plus en plus d’états américains – parfois uniquement pour un usage médical – la ligue continuait de tester ses joueurs… jusqu’à la reprise au sein de la bulle Disney en juillet dernier.

Dans cet environnement si particulier, les dirigeants avaient abandonné l’idée de contrôler les athlètes. En effet, avec l’ennui et l’isolement d’Orlando, la marijuana à des fins récréatives finissaient par être tolérée. Et ça sera encore le cas en 2021, selon l’écrivain Ben Dowsett.

Sources say this decision is largely based on COVID safety - just another way of limiting unnecessary contacts.

However, there's also significant expectation from many in the league that the entire marijuana testing program is on the way out in the near future.

