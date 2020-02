Marine Johannès va continuer d’enchanter New York

Bonne nouvelle pour la représentation tricolore en WNBA. En cette année de changements majeurs dans la ligue, avec la signature d'un nouveau CBA et les améliorations salariales et de conditions de travail, Marine Johannès va poursuivre l'aventure. Les New York Liberty ont annoncé lundi avoir trouvé un accord avec la Française pour un contrat de "plusieurs saisons".

Rookie la saison passée, l'internationale français avait réalisé des débuts très intéressants au sein d'une équipe médiocre (deuxième plus mauvais bilan de la ligue ex-aequo), mais qui est amenée à se développer à court et moyen terme. Le nouveau coach de New York, Walt Hopkins, avait déjà indiqué au moment de sa nomination qu'il était fan du jeu de Marine Johannès, "l'une des joueuses les plus sous-cotées de WNBA". On guettera donc les performances de la Normande, actuellement en lice en Euroleague avec l'ASVEL et amenée à disputer les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo avec l'équipe de France.

Lors de sa première saison avec les New York Liberty, qui disposent du premier choix lors de la Draft 2020 en avril, Marine Johannès tournait à 7.2 points de moyenne en 18 minutes par match en sortie de banc.

Les stats de Marine Johannès à New York