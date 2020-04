Depuis l'élection de Donald Trump, il est établi qu'absolument n'importe quelle personnalité américaine avec de l'argent peut devenir président des Etats-Unis. Si pour le moment le duel de novembre prochain - si l'élection est maintenue, opposera Trump à Joe Biden, le candidat démocrate. Un trublion, qui a déjà évoqué ce projet par le passé, pourrait bien entrer dans la danse prochainement. Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, songe à nouveau tenter sa chance en tant qu'indépendant. C'est ce qu'il a expliqué sur Fox News dimanche.

"Il y a un mois, je n'y aurais même pas pensé. Mais les choses changent de manière rapide et dramatique. Je ne dis pas non. Ce n'est pas quelque chose après lequel je cours, mais je garde la porte ouverte à cette possibilité. On ne sait pas ce qui peut se passer entre aujourd'hui et le mois de novembre".

Le milliardaire texan expliquait en 2017, lorsqu'il évoquait déjà une possible candidature à la Maison Blanche un jour, que si cela devait se produire, ce serait probablement sous étiquette républicaine. La donne a un peu changé...

S'il critique fréquemment Donald Trump, Cuban et l'actuel POTUS ont pour point commun d'avoir fait grimper leur célébrité grâce à un programme de télé-réalité ("Shark Tanks" pour Mark Cuban, "The Apprentice" pour Trump) et de ne pas avoir leur langue dans leur poche.

Quitte à choisir quelqu'un en NBA, on aurait préféré un ticket Gregg Popovich-Steve Kerr, mais les deux hommes n'ont pas la surface financière de Mark Cuban...