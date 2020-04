Le coronavirus est en train de faire des ravages aux Etats-Unis. Dans cette situation critique, Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, a voulu apporter une note positive. Une lueur d'espoir. Celle d'un retour hâtif de la NBA.

"Si tout va dans le bon sens, ce qui n'est pas inconcevable pour moi, on pourrait potentiellement jouer des matches en juin. Je pense que l'on va reprendre mais je ne peux pas dire exactement quand. Ça, c'est le boulot des médecins et des expert scientifiques. Tout ce que je lis à propos de la science, c'est que nous faisons suffisamment d'avancées pour commencer à préparer un comeback. Je crois en l'exceptionnalisme américain. Si je devais faire un pari, et c'est plus une devinette qu'un pari, je dirai que nous pourrons jouer début juin."

On comprend l'envie d'être optimiste. On comprend même l'importance d'être optimiste et de ne pas baisser la tête dans cette situation délicate pour le moral. Mais là, ça en devient dangereux. En racontant des bêtises pareilles alors que les Etats-Unis vont dépasser les 2000 morts par jour sans même être arrivés au pic de contamination, c'est dangereux. Mark Cuban envoie le mauvais message. Non, la NBA ne reprendra certainement pas en juin. Cette hypothèse a déjà été balayée par la ligue. Même fin juillet semble compromis. Mais le milliardaire peut continuer à croire en l'exceptionnalisme américain si ça lui fait du bien. Espérons qu'un groupe de scientifiques, des US ou d'ailleurs, trouvent un remède pour que l'on puisse tous reprendre une vie à peu près normale.

Via NBC Talk