Martell Webster, l’homme qui avait oublié le score avant JR Smith

Vous vous souvenez de Martell Webster ? Cet ailier avait été l'un des derniers joueurs autorisés à faire le grand saut du lycée à la NBA sans passer par la case NCAA. Drafté en 6e position par les Portland Trail Blazers en 2005, il n'a jamais atteint le niveau qu'espérait la franchise et est aujourd'hui retraité à seulement 33 ans. Si l'on se souvient de Martell Webster, c'est malheureusement pour une bourde de fin de match mythique que JR Smith n'aurait pas renié.

En 2012, alors que Webster porte le maillot des Minnesota Timberwolves, il affronte Denver. Le match est serré et part en prolongation. A moins de 5 secondes de la fin, les Nuggets ont trois points d'avance et une remise en jeu à effectuer dans le camp des Wolves. Miracle pour Minny, Martell Webster intercepte et peut filer en contre-attaque. Ce dernier a un boulevard devant lui et peut, en théorie, parfaitement se placer pour un shoot à 3 points qui prolongerait le plaisir. Sauf que comme JR Smith, l'intéressé n'avait qu'une connaissance très, très vague du score de la rencontre...

Tout heureux et pensant égaliser - ou on ne sait pas trop quoi - Webster est allé claquer un énorme dunk pour le plus grand bonheur de l'équipe adverse. Sur le banc, Rick Adelman, son coach, et les autres membres de l'équipe, sont complètement dépités. Sur le terrain, Luke Ridnour lui mime le geste d'un shoot. Il faudra quelques instants avant que Martell Webster ne réalise que ce qu'il a fait ne sert à rien et a même entériné la victoire des Nuggets...

Pour le fun, les deux cinq de départ de l'époque.

Minnesota : Ricky Rubio - Luke Ridnour - Wesley Johnson - Nikola Pekovic - Kevin Love.

Denver : Ty Lawson - Arron Afflalo - Corey Brewer - Kenneth Faried - Timofey Mozgov