Marvin Bagley, un deuxième choix de draft déjà à saisir

Les Sacramento Kings ne le diront pas à voix haute avant des années mais ils se mordent certainement les doigts d’avoir drafté Marvin Bagley plutôt que Luka Doncic avec le deuxième choix de la draft 2018. Alors attention, le jeune intérieur n’est pas un flop. Il progresse à son rythme et il dispose d’un potentiel intrigant encore inexploité. Mais il ne dégage pas, ou pas pour l’instant, l’impression de vraiment pouvoir porter une franchise sur ses épaules un jour.

Et si ça venait à être le cas, ça sera sans doute ailleurs qu’à Sacramento. En effet, deux insiders de The Athletic révèlent que les Kings pourraient déjà placer le joueur de 21 ans sur la liste des transferts. Ils précisent aussi que l’intérêt des autres organisations est assez limité pour l’instant.

Marvin Bagley compile pourtant plus de 14 points et 7 rebonds à 50% aux tirs et 37% à trois-points. Mais il est un peu coincé entre deux postes tout en étant un défenseur plutôt faible. Les envolées lyriques de son père, qui a déjà critiqué Dave Joerger et Luke Walton, les deux coaches de son fils, pèsent aussi peut-être dans la balance.

L’ancienne star de Duke peut sans doute s’imposer comme un scoreur très intéressant s’il se retrouve dans une bonne situation. Peut-être ailleurs qu’à Sacramento du coup.

