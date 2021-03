Marvin Bagley serait OK pour quitter les Kings, mais contre quoi ?

On a envie d'être indulgents avec Marvin Bagley. Le jeune intérieur des Sacramento Kings n'a pas été particulièrement aidé depuis le début de sa carrière.

Pour commencer, il ne se passe pas une semaine sans que l'on ne rappelle que les Kings l'ont préféré à Luka Doncic. Aller sur les réseaux sociaux et taper son nom doit être un calvaire pour l'ancien protégé de Coach K à Duke. Ensuite, Bagley n'a pas été épargné par les blessures depuis qu'il est en NBA. La dernière en date, à la main, est survenue alors qu'il semblait en progrès et prêt à aider les Kings à remonter la pente lors de la deuxième partie de saison. Enfin, son entourage, familial particulièrement, ne l'a pas beaucoup aidé non plus en se mêlant de toutes les questions sportives, et pas seulement celles qui concernaient l'intéressé.

Marvin Bagley a tellement la poisse que c'en est dramatique

Alors que la deadline des trades approche, il se dit que Marvin Bagley n'est pas du tout contre "un changement de décor". Traduction : si une offre de trade intéressante se présente à Monte McNair, le General Manager de Sacramento, il aimerait que celle-ci soit acceptée. C'est ce qu'avance Jake Fischer de Bleacher Report ce lundi.

Les Kings aimeraient un 1er tour de Draft, ce qui semble un peu léger pour un joueur sur lequel ils ont investi autant de temps et d'intérêt, mais on ne sait pas quel est l'état d'esprit de la franchise à l'heure qu'il est. Vlade Divac, l'homme qui a misé sur lui, n'est plus là. Peut-être les Kings auront-ils le souhait de passer à autre chose dès que possible, quand bien même Bagley n'a pas encore pu afficher son plein potentiel.