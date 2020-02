Marvin Williams devrait s'engager sous peu avec les Milwaukee Bucks, lui qui était le plus ancien membre du vestiaire des Charlotte Hornets.

Marvin Williams ne sera bientôt plus un membre des Charlotte Hornets. L'ancien joueur de North Carolina va être libéré sous peu par la franchise via un buy-out, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Dans la foulée, son ancien padawan Shams Charania a lui dévoilé les plans de Williams, 33 ans. Le n°2 de la Draft 2005 devrait s'engager dans les prochaines heures avec les Milwaukee Bucks. Une recrue intéressante pour l'équipe avec le meilleur bilan de toute la ligue. Les Bucks vont se doter d'encore un peu plus de profondeur au niveau du frontcourt.

Marvin Williams était le joueur présent depuis le plus longtemps dans le roster des Charlotte Hornets, mais avait perdu sa place de titulaire cette saison. Il tournait à 6.7 points de moyenne en un peu moins de 20 minutes par match depuis le début de la saison.

Les stats de Marvin Williams en NBA