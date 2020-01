Mason Plumlee rejoint l’infirmerie déjà bien garnie des Nuggets

Les Denver Nuggets se retrouvent dans une situation compliquée. Actuellement 3ème de la Conférence Ouest, la franchise du Colorado risque d'avoir du mal à se maintenir à ce classement. Pour des blessures, le coach des Nuggets Mike Malone doit actuellement composer sans Jamal Murray, Paul Millsap et Gary Harris. Et Mason Plumlee vient également de rejoindre l'infirmerie ce mercredi. En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'intérieur souffre d'un problème au pied gauche. Et la durée de son absence sera comprise entre 2 et 4 semaines d'après les premières estimations.

Denver Nuggets center Mason Plumlee is expected to miss two weeks to a month with a right foot injury, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 22, 2020

A force, ça commence bien évidemment à faire beaucoup pour Denver. Même si Mason Plumlee n'est qu'un remplaçant dans la rotation des Nuggets, il rend de précieux services en sortie de banc. Et Malone va donc encore devoir trouver des solutions pour permettre à son équipe de rester compétitive. Heureusement, Nikola Jokic a bel et bien retrouvé une bonne forme après un début de saison mitigé. Suffisant pour permettre à Denver de rivaliser à l'Ouest en attendant les retours des blessés ?