Ces derniers jours, Kyrie Irving a formé une coalition avec certains joueurs pour boycotter la reprise de la NBA. Après les récents événements aux Etats-Unis, le meneur de jeu des Brooklyn Nets ne veut pas détourner l'attention médiatique du combat contre le racisme. Une position particulièrement noble. Sauf que d'après Matt Barnes, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers se montre hypocrite. En effet, le natif de Melbourne aurait adopté cette position seulement après le refus de la Ligue de le laisser se rendre dans la bulle à Disney pour soutenir son équipe.

"Kyrie doit absolument arrêter ces conneries. J'ai entendu qu'il voulait se rendre à Orlando pour soutenir son équipe. Et la NBA ne l'a pas laissé faire. Donc il a voulu changer l'histoire en disant qu'il était prêt à tout abandonner. Il peut le faire, comme Maya Moore (qui a raté deux saisons pour faire innocenter un prisonnier, ndlr). S'il le veut vraiment bien sûr.

Mais par contre, boycotter sans but ne sert pas une cause. Et ça nous divise aussi. Je respecte les gens qui ne veulent pas jouer car le Covid met ta famille en danger. Je le comprends. Mais si c'est pour le mouvement actuel au sein de notre pays, il faut être tous sur la même longueur d'onde", a confié Matt Barnes pour son podcast.

On devrait rapidement en savoir plus sur les réelles intentions des joueurs avec la deadline du 24 juin fixée par la NBA pour trancher à ce sujet.