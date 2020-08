Matt Barnes a enfin eu sa bague de champion… et c’est mérité !

Matt Barnes est un personnage particulier. Un vrai dur au parcours atypique qui a su se faire une place en NBA en bossant comme un acharné. Tout ce qu’il a obtenu, il est allé le chercher à la sueur de son front. Alors quand il estime qu’il ne mérite pas quelque chose, il le refuse. C’est ainsi que l’ancien joueur des Golden State Warriors n’a jamais pris sa bague qui lui avait pourtant été offerte après le titre de 2017.

Pourquoi Matt Barnes refuse de récupérer sa bague de champion NBA

Les Dubs avaient conservé sa récompense. Et ils attendaient le moment opportun pour lui donner pour de bon. C’est lors du passage de Matt Barnes dans l’émission The Jump, dont les studios sont à Los Angeles, que la franchise a fait envoyer la bague à celui qui est devenu consultant. Avec un beau message de Steve Kerr en prime.

« Hey Matt, félicitation. Il était temps que tu prennes ta bague. Ça fait trois ans qu’on essaye de te la donner. Plus sérieusement, je voulais juste dire que c’était vraiment mérité. Tu as joué un grand rôle dans notre équipe en 2017. Surtout quand KD s’est blessé. C’était fantastique de te coacher. Un des plus grands compétiteurs que je connaisse. Merci pour tout ce que tu as fait pour l’organisation. Tu es un champion pour toujours, ne l’oublie jamais ! »

“You are an NBA Champion forever and don’t ever forget it.” — Steve Kerr@matt_barnes22's 2017 Championship ring made its way from The Bay to LA and into the hands of MB on today’s episode of @ESPN's The Jump. pic.twitter.com/tkAnMTIySM

— Golden State Warriors (@warriors) August 25, 2020