Encore un échec. Un de plus pour les Los Angeles Clippers, une franchise pourtant habituée aux déceptions depuis plus de 30 ans maintenant. Mais cette désillusion fait plus mal que d’habitude. Parce que cette année, l’organisation et ses supporteurs y croyaient vraiment. Jamais « l’autre » équipe de L.A. n’avait aligné un tel effectif, avec Kawhi Leonard et Paul George en superstars. Favoris absolu pour le titre sur le papier, deuxièmes à l’Ouest… tout ça pour une sortie prématurée au second tour des playoffs contre les Denver Nuggets après avoir mené 3-1. Une honte. Pour Matt Barnes il est temps de changer. De changer radicalement.

« Ils doivent éliminer tout ce qui a un rapport avec les Clippers. Prendre un nouveau départ, un nouveau nom, pour laisser tout le passé trouble des Clippers reposer en paix », commente l’analyste et ancien champion NBA.

"They need to burn everything Clippers, come out with a fresh start, new team name ... let all that bad history with the Clippers rest in peace."

Listen to @Matt_Barnes22 and @DaTrillStak5 discuss what happened during the Clippers' collapse to the Nuggets ⬇ pic.twitter.com/PKP9Ql9MWi

