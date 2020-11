Il ne s'agit pas d'un secret, les Dallas Mavericks ont de grandes chances de s'activer sur cette intersaison. Malgré le rêve fou Giannis Antetokounmpo en 2021, l'ailier des Milwaukee Bucks semble représenter une cible inaccessible. Face à cette réalité, les Texans pourraient bouger dans les semaines à venir afin de former un Big Three.

Ces derniers jours, le nom de Rudy Gobert a été évoqué pour accompagner Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Sur le papier, un tel trio serait bien évidemment très alléchant pour Dallas. Cependant, les Mavs vont avoir du mal à mettre en place un trade avec le Utah Jazz. Surtout que rien ne dit que la franchise de Salt Lake City souhaite laisser filer le Français...

Par contre, plusieurs joueurs intéressants sont eux réellement disponibles via un échange. Et justement, à l'arrière, un poste ciblé par Dallas, trois joueurs ont retenu l'attention des dirigeants texans : Victor Oladipo, Jrue Holiday et Spencer Dinwiddie selon Matt Moore de The Action Network.

L'arrivée de l'un des trois arrières pour épauler le duo européen permettrait, immédiatement, à Dallas de devenir un sérieux prétendant au titre. Mais un deal ne sera tout de même pas simple à mettre en place.

Les Dallas Mavericks vont devoir être ingénieux...

Concernant Dinwiddie, son avenir reste particulièrement flou. Pour l'instant, il est impossible de connaître les plans des Brooklyn Nets à son sujet. Récemment présenté dans le viseur de cadors de la Conférence Ouest, il reste sous contrat avec les Nets et peut incarner un lieutenant de luxe derrière Kevin Durant et Kyrie Irving.

Par contre, au sujet d'Holiday et Oladipo, il y a un vrai coup à jouer. On le sait, les deux hommes sont disponibles sur cette intersaison. Les New Orleans Pelicans ont récemment sondé le marché pour Holiday. Et Oladipo ne sera pas retenu par les Indiana Pacers dans l'hypothèse d'une belle offre à un an de la fin de son contrat.

Sur le papier, Holiday incarne probablement la meilleure option. Il dispose d'une vraie expérience et sera prêt à évoluer dans l'ombre du duo Doncic - Porzingis. Surtout, il y a encore quelques doutes sur la capacité d'Oladipo à retrouver l'intégralité de ses moyens physiques après ses blessures. Avec le bon mouvement, les Mavericks ont vraiment la possibilité de passer un nouveau cap...