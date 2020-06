Les Dallas Mavericks ont devront faire sans Willie Cauley-Stein pour la fin de la saison. Selon Shams Charania, ce dernier a décidé de ne pas prendre part au reste du championnat NBA qui se déroulera à Orlando. Il semblerait que la raison soit liée au fait que sa compagne et lui attendent un enfant au mois de juillet.

Mavericks center Willie Cauley-Stein has decided to sit out the resumed NBA season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Cauley-Stein and his partner are expecting a newborn child in July. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020

Les Dallas Mavericks avaient 15 joueurs dans leur roster et étaient tombés d’accord avec le free agent Trey Burke pour un deal. Cette défection va donc leur faciliter la tâche puisqu’elle ouvre donc une place dans l’effectif. On imagine que le staff aurait peut-être préféré se séparer d’un autre joueur que WCS, mais ils peuvent en tout cas désormais accueillir Burke.

Source: Mavs have interest in signing PG Trey Burke before NBA’s restart. Burke, who was waived by the 76ers in February, averaged 9.7 points and 2.6 assists in 25 games for Dallas last season. Mavs need PG depth with Jalen Brunson out due to shoulder surgery. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 25, 2020

Free agent guard Trey Burke has agreed to a deal with the Dallas Mavericks for the rest of the season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2020

Les Mavs cherchaient un meneur remplaçant après la blessure de Jalen Brunson. Ils ont donc fait appel à un ancien de la maison, qui affichait un solide 9,6 pts et 2,6 pds en 25 matches dans le Texas la saison passée. Pas franchement à son avantage avec les Sixers cette saison, il devrait avoir plus de minutes à Dallas en temps que back-up de Luka Doncic pour monter le balle.