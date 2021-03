Même Kawhi Leonard trouve les Clippers préoccupants…

Kawhi Leonard n'est pas trop du genre à frapper du poing sur la table ou à être très bavard devant la presse - on parle d'un joueur capable de répondre à la question "Qu'est-ce qui différencie Doc Rivers de Tyronn Lue ?" : "Ce sont deux personnes différentes" - mais on peut quand même deviner lorsqu'il est frustré et déçu. C'est un peu le cas en ce moment.

Les Los Angeles Clippers sont particulièrement irréguliers et sortent de l'une de leurs plus mauvaises prestations défensives de la saison contre les Pelicans, qui ont shooté à... 65.4%, soit le plus haut pourcentage d'une équipe cette saison en NBA. Kawhi Leonard n'a pas apprécié ce qu'il a vu, ni même ce que propose globalement son équipe ces derniers temps.

"C'est très préoccupant. Si on veut avoir la moindre chance de réussir quoi que ce soit, on doit être réguliers. C'est comme ça que les grandes équipes fonctionnent. Elles sont régulières. On doit tous apporter de la passion et de l'énergie. Tout le monde doit jouer dur. Quand il nous manque des joueurs comme ce soir, avec deux titulaires absents, le gars qui suit dans la hiérarchie doit prendre le relais".

Pourquoi les Clippers n'ont aucune chance de gagner le titre selon certains experts

Quant au match contre New Orleans en particulier, le double MVP des Finales a essayé de ne pas dramatiser, mais a tout de même reconnu que l'issue n'était pas normale.

"Je ne suis pas surpris par ce qu'ont fait les Pelicans. On savait que c'était une équipe qui jouait surtout dans la raquette. On se devait de revenir vite en défense, mais on ne l'a pas fait. Ils ont eu beaucoup de lay-up et de dunks. Je suppose qu'on n'y était pas mentalement. Mais ce n'est qu'un match, on doit changer ça. Essayons de bien finir ce road trip".

Il y a quelques jours, on relayait l'inquiétude de Bill Simmons de The Ringer, qui n'avait absolument aucune confiance en cette équipe à cause d'un manque de leadership et d'alchimie entre les joueurs. Kawhi Leonard a l'air de vouloir être un meilleur leader que la saison dernière, mais cela suffira-t-il à gommer les quelques carences que l'on peut à nouveau constater dans cette équipe, pour le moment 4e de la Conférence Ouest ?