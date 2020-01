Mais qui va arrêter les Memphis Grizzlies ? La franchise du Tennessee est en pleine confiance actuellement. Menés par un Jonas Valanciunas des grands soirs – 31 points, 19 rebonds –, elle a battu les Golden State Warriors (122-102). C’est la cinquième victoire de suite pour le Lituanien et ses coéquipiers ! C’est évidemment leur plus longue série de succès cette saison. Une révolte surprenante au mois de janvier. L’équipe, pourtant assez jeune, a progressé très vite. Et la voilà en mesure de se mêler éventuellement à la lutte pour les playoffs si elle tient le cap.

Les oursons sont pour l’instant huitièmes de la Conférence Ouest, juste devant les San Antonio Spurs. Ils ont pourtant un bilan négatif : 18 victoires et 22 défaites. Mais le milieu de tableau est si faible que de nombreuses équipes moyennes ont leurs chances de pouvoir accrocher le top-8. Une bonne série et une formation se retrouve en course. C’est donc le cas pour Memphis actuellement.

L’effectif est en reconstruction et c’est donc assez intrigant de retrouver l’organisation à cette position. Mais quand on regarde de plus près, on s’aperçoit que le groupe est un subtil mélange de jeunes et de… jeunes un peu plus expérimentés. Valanciunas mais aussi Jae Crowder sont des joueurs précieux. Dillon Brooks et Jaren Jackson Jr ont déjà acquis un peu d’expérience et ils sont performants tous les soirs. Le rookie Ja Morant est bien en avance pour son âge.

Ce n’est pas sûr que les Memphis Grizzlies puissent vraiment tenir la cadence mais ce serait mérité. Il y a là un vrai beau projet d’avenir en tout cas.