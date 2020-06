Metta World Peace donne son G.O.A.T. et ce n’est ni Jordan, ni LeBron

Le débat du « G.O.A.T. » est un débat sans fin. Une discussion animée et constamment ramenée sur le tapis. Un marronnier. Des arguments en faveur des uns ou des autres qui sont souvent les mêmes et qui reviennent chaque saison. Mais ce sujet qui passionne (ou parfois débectent certains fans) a pris de l’ampleur pendant le confinement. Parce que plus de matches à se mettre sous la dent, évidemment. Mais aussi parce que le documentaire « The Last Dance » a permis aux plus jeunes générations de mieux comprendre le phénomène qu’était Michael Jordan. Metta World Peace, qui connaît bien MJ pour lui avoir notamment cassé les côtes sur un parquet, a un autre G.O.A.T.

Wilt Chamberlain is the greatest basketball player ever — Metta World Peace (@MettaWorld37) June 28, 2020

Si le sujet est abordé très fréquemment, ce sont essentiellement les mêmes candidats qui sont cités : Jordan et LeBron James. Avec parfois Kareem-Abdul Jabbar. Ou Wilt Chamberlain donc. Ce dernier a quelques records inouïs qui parlent pour lui. Une saison à plus de 50 points de moyenne. Une autre à 27 rebonds. 30 pions et 23 prises sur l’ensemble de sa carrière. Sans oublier évidemment son match à 100 points. Mais malgré ses cartons incroyables, Chamberlain gagnait peu. Seulement deux bagues et de nombreux échecs en finales. N’est-ce pas déjà ce qui est reproché à James par une partie du public ?