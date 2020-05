Mi-juillet, encore trop tôt pour reprendre la saison NBA ?

Après plusieurs semaines de navigation en eaux troubles, la NBA voit enfin le bout du tunnel. Du moins dans ses décisions. Il ne fait désormais plus aucun doute que la saison va reprendre. Ce sera dans une "bulle", à Orlando. Dans l'immense complexe de DisneyWorld. Pour mieux vous donner une idée, le parc floridien est cinq fois plus grand que Disneyland Paris. Et est, en superficie, plus grand que Paris.

Mais il faut désormais se pencher sur d'autres aspects, à commencer par le format. Quelles équipes vont reprendre, et dans quelles conditions ? Pour le moment, on entend un peu de tout. Des poules façons Coupe du Monde, des playoffs à 16, un tournoi avec les trente équipes, des tournois pour qualifier les dernières équipes en playoffs. Les possibilités sont nombreuses. Adam Silver et ses équipes sont toujours en pleine réflexion avant une intervention officielle dans les prochains jours.

Autre question, le calendrier. La semaine dernière, Spencer Dimwiddie avait vendu la mèche en évoquant deux dates. Celle du début du training camp, le 21 juin, et celle de la reprise des matches, le 15 juillet. Mais selon Adrian Wojnarowski, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps pour voir du basket NBA sur nos écrans.

"Il y a une possibilité que les premiers matches à Orlando débutent en août. Pas en juillet."

Cela donnerait effectivement plus de temps à tout le monde pour se préparer. Que ce soit les équipes de Disney World, les joueurs, les staff, les médias...