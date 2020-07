Les franchises NBA doivent se rendre à Orlando cette semaine. Mais avec quel effectif le Miami Heat va-t-il donc faire le déplacement dans la ville voisine de Floride ? La franchise, actuellement en « shutdown » après un cas de COVID-19, n’arrête pas d’enchaîner les tests positifs. Il y a eu un deuxième joueur. Puis même un troisième !

Après les Nuggets et les Clippers, le Heat stoppé à son tour par le Covid

Selon le Miami Herald, il s’agit de membres de la rotation d’Erik Spoelstra. Donc sans doute pas Jimmy Butler, la star, mais pas non plus des joueurs du bout du banc. Un seul a filtré dans la presse, celui de Derrick Jones Jr. C’était déjà un coup dur pour l’organisation puisque l’ailier athlétique tournait tout de même à presque 9 points de moyenne cette saison.

Les trois joueurs du Heat contrôlés positifs sont actuellement en quarantaine. En revanche, aucun d’entre eux n’est forfait pour la « bulle » NBA de Disney pour l’instant. Ils s’y rendront sans doute par leurs propres moyens. Avec un protocole spécial à respecter et des tests supplémentaires à passer. Le journal local de Miami ajoute qu’un membre du staff a lui aussi attrapé le coronavirus.

On se demande quand même comment la NBA va faire pour finir sa saison alors que les cas se multiplient un peu partout, y compris au sein des franchises.

Pour rappel, les Los Angeles Clippers et les Denver Nuggets ont eux aussi été stoppés. Cette nuit, on apprenait que la meilleure équipe de la saison, les Milwaukee Bucks, ainsi que les Sacramento Kings ont également mis fin aux entraînements et fermé l'accès à leur salle.

Adam Silver avait de son côté expliqué que la NBA n'interromprait la reprise que s'il y avait une épidémie au sein de la bulle. Croisons les doigts.