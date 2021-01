Heat : Jimmy Butler revient et… Tyler Herro bientôt forfait ?

Le Miami Heat peine à aligner son équipe type depuis le coup d’envoi de la saison. C’est comme si les derniers finalistes étaient constamment privés d’un joueur majeur. Pendant longtemps, ce joueur, c’était Jimmy Butler. L’arrière All-Star a pris le COVID-19 de plein fouet en perdant plusieurs kilos en une semaine. Mais il était finalement de retour hier soir.

Jimmy Butler affaibli et amaigri à cause du Covid ?

Et sa présence a fait du bien aux Floridiens, vainqueurs sous l’impulsion de leur meilleur élément, auteur de 30 points. Mais à peine ont-ils récupéré Butler qu’ils pourraient perdre un autre titulaire. En effet, Tyler Herro a appris à la mi-temps de la rencontre que l’un de ses colocataires venait d’être testé positif au coronavirus.

Ça ne l’a pas empêché de finir le match et de jouer 40 minutes. Pour 15 points au total. Le sophomore ne sait pas vraiment ce qu’il doit faire et il attend sans doute les instructions de la ligue. Il est possible qu’il soit placé en quarantaine au sein du protocole sanitaire mis en place par la NBA. Ce serait un nouveau forfait pour le Heat, qui évolue notamment sans Goran Dragic ou encore Avery Bradley et Mo Harkless actuellement.

