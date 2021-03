Miami se débarrasse de Meyers Leonard et veut relancer Trevor Ariza

Miami se débarrasse d'un garçon encombrant et récupère un vétéran, Sam Presti acquiert un pick pour le tur-fu. Tout le monde est content.

Meyers Leonard pouvait à un moment craindre de perdre son job. Miami a semblé lui laisser une seconde chance en ne lui infligeant qu'une semaine de suspension et quelques devoirs culturels à effectuer. Leonard va quand même changer d'air et ça fera du bien aux deux parties. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'intérieur passé par Portland est envoyé à Oklahoma City, dans un échange avec Trevor Ariza.

Leonard ne devrait pas jouer le moindre match avec le Thunder et c'est le 2e tour 2027 (!) envoyé par Sam Presti, qui vit décidément dans le futur, qui intéressait OKC. Meyers Leonard disposait par ailleurs curieusement d'une clause pour bloquer tout trade potentiel, mais a consenti à ne pas l'utiliser, sans doute en accord avec Pat Riley au sortir de l'incident que l'on sait...

Pour Trevor Ariza, qui n'a pas revêtu le maillot du Thunder une seule fois, l'occasion est intéressante de se relancer à Miami, au moins dans un rôle de vétéran du bout du banc, après une période compliquée. En étant envoyé à OKC, Ariza est en effet devenu le joueur le plus tradé de l'histoire de la NBA avec 10 trades en carrière. Celui-ci est le 11e et on espère pour lui qu'il pourra cette fois se fixer un peu à bientôt 36 ans.

En novembre dernier, Ariza avait été tradé trois fois en une semaine, passant de Portland, où il avait fini la saison précédente, à Houston, puis de Houston à Detroit et enfin de Detroit à Oklahoma City en l'espace d'une semaine...

