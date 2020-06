Michael Jordan se mouille comme jamais sur les problèmes raciaux

Michael Jordan a suffisamment été critiqué par le passé pour avoir été peu vocal en matière de lutte et de soutien pour les causes chères aux Afro-Américains, pour que l'on reconnaisse son mérite aujourd'hui. Après avoir donné 100 millions de dollars pour la cause il y a quelques jours via Jordan Brand, la légende des Chicago Bulls s'est cette fois exprimée de façon forte et plus punchy qu'à son habitude sur la question.

"En tant qu'Afro-Américains nous avons été confrontés à un racisme qui est quelque part acceptable dans certaines sphères. Il nous fait comprendre dès notre plus jeune âge que cela ne peut pas être toléré.

L'éducation est une partie importante du changement dans notre société.

On se fait mettre à terre depuis tellement d'années ! C'est quelque chose qui aspire notre âme. On ne peut plus l'accepter. Nous sommes à un point charnière. Il faut se dresser.

En tant que société, nous devons faire mieux en ce qui concerne la question raciale", a expliqué Michael Jordan dans le Charlotte Observer.

C'est l'une des premières où Michael Jordan s'inclut verbalement dans ce combat. S'il se met à prendre personnellement offense de la chose - comme pour tant d'autres dans The Last Dance - le problème n'a aucune chance de s'imposer.