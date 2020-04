‘The Last Dance’ : Le geste financier plein de classe de Michael Jordan

Michael Jordan ne touchera aucune des bénéfices liés à l'exploitation du documentaire 'The Last Dance'. Il va reverser ses parts à des associations. Propre.

Michael Jordan n'est pas juste une personnalité, une superstar, un basketteur ou un nom. C'est une marque. Qui pèse des milliards. Et cette image a évidemment un prix. MJ aurait pu profiter du documentaire 'The Last Dance', parti pour faire un carton, pour s'enrichir encore un peu plus. Mais il a renoncé à cette idée. Selon Forbes, le joueur légendaire des Chicago Bulls a préféré verser ses parts à des associations caritatives. Et ça correspond tout de même à 3 ou 4 millions de dollars !

Un beau geste de la part de Michael Jordan. Le documentaire, diffusé sur ESPN et Netflix, devait initialement sortir plus tard dans l'année mais il a été avancé en raison du confinement et de la crise sanitaire traversée par le monde entier. Les deux premiers épisodes, publiés dimanche soir, ont fait des cartons d'audience.

