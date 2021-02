Michael Jordan et ses tirades pour Cigar Aficionado, avec un barreau de chaise à la main, c'était presque aussi culte que la carrière de la légende. Et c'était souvent particulièrement intéressant. Comme ce passage où la légende des Chicago Bulls répondait à une question sur le débat autour du G.O.A.T., le meilleur joueur de tous les temps.

La thématique a bien évidemment été ravivée par le quatrième titre de LeBron James, son premier sous le maillot des Los Angeles Lakers. Si le développement de ses arguments est un peu différent et qu'il a utilisé le golf pour étayer son propos, la position de Michael Jordan ne change pas au fil des ans, qu'importe ce que d'autres ont pu faire après lui.

"On ne peut pas dire qui est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, c'est juste pour faire de la com, vendre des histoires et créer de la hype.

En golf, Jack Nicklaus et Tiger Woods ne se sont jamais affrontés en tournoi. Ils ne jouaient pas avec le même équipement. Moi, je n'ai jamais joué contre Wilt Chamberlain ou Jerry West. Dire aujourd'hui que l'un a été meilleur que tous les autres est un peu injuste.

Il y a des similitudes entre tous et une manière de les juger. Quel impact un joueur a-t-il eu pour changer ou faire évoluer le jeu ? Jack Nicklaus l'a fait en son temps. Tiger Woods l'a fait durant le sien.

Jack a gagné davantage pendant la période durant laquelle il a joué. Tiger a fait franchir au jeu tout un tas de barrières. Ce n'était plus qu'un sport de blancs. Il a généré un intérêt financier énorme et a fait grandir le golf de ce point de vue là. Est-ce que pour autant ça fait de lui le GOAT ? C'est injuste. Jack a gagné 18 tournois majeurs et Tiger 14. C'est comme ça que les gens jugent généralement.