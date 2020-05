Michael Jordan et Nike, un mariage qui a failli ne jamais avoir lieu

Alors que les épisodes 5 & 6 de "The Last Dance" vont être mis en ligne à 9h sur Netflix, les États-Unis ont droit, eux, au prime time à 21h le dimanche sur ESPN. S'il est question de Kobe Bryant, vu comme l'héritier de Michael Jordan en 1996, d'autres anecdotes sont livrées, comme il en est désormais coutume avec cette série documentaire. Et notamment concernant la signature de MJ chez un équipementier. Et oui, on aurait pu ne jamais connaître "Jordan Brand" chez Nike. Dans cette course pour faire venir l'athlète en 1984, trois marques prennent les devants. Tout commence avec Converse qui avait déjà dans ses rangs trois grosses têtes d'affiche : Julius Earving, Magic Johnson et Larry Bird. Jordan veut lui être mis en avant, ce qui est à ce moment-là impossible.

"Converse avait de grands joueurs et m'a dit que nous ne pouvions pas imaginer de me mettre devant eux."

Il décline. Ce ne sera donc pas Converse. Vient alors Adidas, la marque préférée de Michael Jordan. Il existe même une vidéo dans laquelle le jeune "His Airness" admet sa préférence pour la firme aux trois bandes.

"J'étais Adidas", dit-il.

Lui a fait son choix, il veut les rejoindre. Sauf que son agent, Rich Falk, passe par là et sa conversation avec les dirigeants d'Adidas est très loin de le convaincre. Au contraire de Nike.

"Adidas ne marchait pas très bien à ce moment-là et ils m'ont simplement dit 'nous rêvons d'avoir Jordan, mais, à ce stade, nous ne pouvons pas lui créer sa chaussure'. Je voulais que Michael aille chez Nike parce qu'eux y étaient parvenus".

La suite, tout le monde le connait avec la création de Jordan Brand qui est aujourd'hui l'une des marques les plus iconiques et vendues dans le monde.