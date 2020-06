The Last Dance a rappelé aux anciens et appris aux nouveaux fans quel type de joueur Michael Jordan était. Mais aussi et surtout quel type de leader l’actuelle proprio des Charlotte Hornets était et quelle intensité l’animait. Des caractéristiques qui n’ont pas marqué que les fans, à en juger les commentaires des joueurs NBA.

Et au cas le visionnage n’a pas été suffisant, Michael Jordan a remis une couche auprès des joueurs de sa franchise. Au cours d’une conférence Zoom avec eux, il a utilisé le docu pour motiver ses troupes.

MJ leur a notamment demandé d’être plus vocaux et exigeants envers leurs équipiers. C’est ce qu’a révélé Devonte’ Graham au Charlotte Observer :

« Comment vous devez être à l’aise avec l’idée de critiquer vos coéquipiers », se rappelle Graham, interrogé sur la nature du message de son proprio. « Ça va vous rendre meilleurs. Vous serez encore plus soudés. Votre équipe sera plus forte.

Il y a un plus grand niveau de respect, plutôt que de ne rien se dire et laisser des gars déconner encore et encore, et l’équipe perdre encore et encore. »

Et perdre encore et encore est une sale habitude pour les Charlotte Hornets de Michael Jordan. Ils en étaient à 23-42 au moment de la suspension de la saison et ils ne seront bien évidemment pas de la fête à Orlando.

Certains équipiers adhéraient complètement au leadership musclé de MJ, d’autres le vivaient beaucoup moins bien. Mais sans aller dans ces extrêmes, plus d’exigence collective ne ferait clairement pas de mal aux Hornets.

Espérons donc que ce discours et l’exemple de The Last Dance initie un changement culturel dans la franchise…