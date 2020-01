Comme avec Shaquille O'Neal, la carrière de Kobe Bryant ne peut être mentionné sans inclure Michael Jordan. His Airness est celui dont la légende des Lakers s'est grandement inspiré. Son éthique de travail stakhanoviste, sa soif de victoire, sa volonté d'écraser son adversaire, Kobe était une sorte de MJ 2.0. Sans parler de cette ressemblance dans leur jeu. Kobe Bryant est sans doute celui qui s'est le plus rapproché du style de Jordan. Un héritier dont la performance face à son idole restera comme l'une des plus grandes de sa carrière. Ce jour où, alors que Jordan porte le maillot des Wizards, Kobe inscrit 55 points, dont 42 en première période. Comme de nombreuses personnalités NBA, mais aussi du sport mondial, c'est avec une peine immense que le GOAT a pris la parole sur cette disparition tragique.

"Je suis choqué de la mort de Kobe et sa fille Gianna. Les mots ne peuvent pas décrire la peine que je ressens. J'aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi. Nous avions l'habitude de parler assez fréquemment et ces nombreuses conversations vont me manquer. C'était un féroce compétiteur, l'un des plus grands de ce sport. Kobe était également un incroyable père qui aimait profondément sa famille. Yvette se joint à moi pour présenter mes condoléances à Vanessa, aux Lakers et à ses fans à travers le monde."

Comme l'a fait Mark Cuban, il n'est pas impossible que Michael Jordan, propriétaire des Charlotte Hornets, retire le numéro 24 dans les prochaines semaines.