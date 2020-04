Michael Jordan a pleuré devant l’histoire d’Allen Iverson

Dans quelques heures, les deux premiers épisodes de "The Last Dance", la série documentaire sur la dernière saison de Michael Jordan aux Chicago Bulls, seront disponibles sur Netflix. Ramona Shelburne a mené son enquête sur les raisons qui ont poussé MJ à finalement accepter que les images soient utilisées, près de 20 ans après. La journaliste d'ESPN raconte notamment que le profil de Mike Tollin, le producteur du documentaire, et son travail avec une autre ancienne star NBA, Allen Iverson, semble avoir joué un rôle déterminant. C'est ce qu'il raconte dans cet extrait.

"Il a commencé par lire la lettre que je lui avais écrite. [...] J'ai pu voir qu'il était sérieux parce qu'il a interrompu sa lecture pour mettre ses lunettes. Je me suis dit : 'Attends, Michael Jordan a besoin de lunettes pour lire ? Bon, il a 53 ans, c'est logique...' Il a lu chaque page, regardé les photos, lu les citations... Puis il a souri en voyant les onglets préparés pour le 8e épisode. Il a regardé la dernière page de la présentation, qui parlait des documentaires et des films que l'on avait fait. Il m'a dit : 'Kareem Abdul-Jabbar, Hank Aaron, Varsity Blues, Coach Coarter, Iverson... C'est toi qui a fait celui sur Iverson ?' Oui... Il a alors retiré ses lunettes et m'a dit : 'Je l'ai regardé trois fois, ça m'a fait pleurer. J'adore ce petit gars'. Puis il s'est mis à marcher autour de son bureau, il a tendu sa main et a dit : 'Faisons-le'."

Dans l'article, la théorie sur la volonté de Michael Jordan de ne pas laisser d'autres narrations autour de joueurs comme LeBron James prendre le dessus sur la sienne, est avancée pour expliquer son aval. Il faut dire que c'est juste après la parade des Cleveland Cavaliers pour fêter le titre NBA 2016 que Jordan a accepté le concept du documentaire...