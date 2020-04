Bon, on ne va pas se mentir, il faut avoir pas mal de thunes. Mais un maillot porté et signé par Michael Jordan pendant les JO 1992 a été mis aux enchères par Robert Edwards Auctions. Il s’agit d’un maillot blanc de la Dream Team sur lequel le maître a écrit « Best Wishes » et signé de son nom.

Ce maillot a été vendu en 1992 lors d’un événement caritatif de la fondation de Michael Jordan pour la modique somme de 17500 dollars. La dernière fois qu’il a été vendu aux enchères, il a été cédé pour la somme de 53325 dollars. C’était en 2013.

Ce coup-ci, le prix de départ est de 25.000 dollars. Il reste 12 jours pour acquérir le maillot, mais après 9 enchères, le jersey en est, à l’heure de ces lignes, à 33.000 dollars. Et le prix devrait s’envolait.

Bref, un rêve pas à la portée de tous.