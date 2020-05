Michael Jordan peut-il encore battre ses joueurs en un contre un ? Le défi est lancé !

Même après sa retraite - la troisième, après deux saisons chez les Washington Wizards - Michael Jordan a continué d'alimenter les fantasmes. Pouvait-il revenir en NBA à plus de 40 ans ? Ou battre des joueurs confirmés en un contre un en tant que quinqua ? Pour la première hypothèse, on ne le saura jamais. Pour la seconde, il y a une part de vérité, confirmée par quelques uns de ses anciens joueurs. Michael Kidd-Gilchrist, qui est toujours un employé de Michael Jordan aux Charlotte Hornets, a avoué il y a quelques années sur CSN :

"J'ai affronté Michael Jordan en un contre un, une fois. Et ça a été dur pour moi... J'ai perdu. J'ai perdu contre un mec de plus de 50 ans. C'est mon boss et c'est le meilleur joueur de tous les temps, cela dit".

Frank Kaminsky, qui porte désormais le maillot des Suns, expliquait lui qu'il avait refusé d'affronter MJ dans ce contexte à la même période, parce qu'il était à peu près persuadé de s'incliner...

Lorsque Michael Jordan prétendait pouvoir s'occuper de la plupart de ses joueurs en duel, il ne mentait donc pas...

"Je suis assez certain de pouvoir battre mes joueurs en un contre un, mais je n'en ai pas envie. Si je fais ça, je vais démolir leur confiance. Donc je ne les affronte pas", avait-il lancé dans L'Equipe en 2015.

A la lecture de ces déclarations qui datent déjà d'il y a cinq ans, Miles Bridges s'est trouvé une motivation. L'explosif ailier des Charlotte Hornets a visiblement très, très envie de défier Michael Jordan, 57 ans, en un contre un.

"Allons-y alors, faisons le", a-t-il tweeté par rapport à la citation de MJ.

Le plus fou là-dedans, c'est que la logique voudrait qu'il n'y ait pas le moindre doute sur l'issue du duel. Bridges est au début de sa carrière, est affûté et peut en plus se vanter d'être l'un des jeunes joueurs les plus athlétiques de toute la ligue. Mais comme il s'agit de Michael Jordan, personne ne prendrait le risque de miser trop d'argent contre lui dans cet hypothétique affrontement. C'est aussi à ça que l'on reconnaît les légendes...